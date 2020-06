Altenheim – Leicht verletzt

Anzeige

Altenheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in der Kleinriedgasse wurden eine Rennradfahrerin und ein Fußgänger leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein Autofahrer bei der Ausfahrt aus einem Grundstück die Zweiradlenkerin und kollidierte kurz nach 10 Uhr mit der 54 Jahre alten Frau. Diese stürzte hierdurch und trug leichte Blessuren davon. Ein um Hilfe bemühter Fußgänger wurde im weiteren Verlauf ebenfalls leicht am Fuß verletzt, als der Senior versuchte, seinen Wagen zur Seite zu manövrieren. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen übernommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4637469 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4637469