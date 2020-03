Altensteig – 19-jähriger Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

Anzeige

Altensteig (ots) – Am Mittwoch gegen 16:50 Uhr war der 19-jährige Motorradfahrer auf der Landstraße 362 unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge nach rechts in den Grünstreifen von der Fahrbahn abkam und daraufhin offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge stürzte der 19-Jährige und zog sich hierdurch Schürfwunden und Prellungen am Bein zu. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber flog den Leichtverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 300 Euro.

Lena Bischoff, Pressestelle

