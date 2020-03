Altensteig – 35-jähriger Mann bedroht 19-Jährigen mit Messer

Anzeige

Altensteig (ots) – Über Notruf wurde am Freitagmittag der Polizei gemeldet, dass ein 35-jähriger Mann an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Altensteig einen 19-Jährigen mit einem Messer bedroht hätte. In der Folge soll der offenbar alkoholisierte Täter dem 19-Jährigen auch mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Der 19-Jährige erlitt eine blutende Wunde. Die Zeugen vor Ort teilten der angeforderten Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Nagold mit, dass der 35-Jährige im Anschluss in den Bus gestiegen und weggefahren sei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Einsatzkräften jedoch bereits kurze Zeit später, den Täter festzunehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung.

