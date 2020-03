Altensteig – Alkoholisiert Unfall verursacht

Anzeige

Calw (ots) – Ein 25-Jähriger befuhr am Donnerstag, gegen 12:15 Uhr, die Landstraße 348 von Altensteig kommend in Richtung Wart. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Fahrer, nach bisherigen Kenntnisstand betrunken und zu schnell unterwegs, die Kontrolle über seinen VW und fuhr auf eine linksseitig befindliche Böschung. Dort kollidierte er mit einer kleinen Tanne und kam schlussendlich im Straßengraben zum Stehen. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholvortest ergab ein Ergebnis von weit über einem Promille. Der 25-Jährige musste die Polizeibeamten des Polizeireviers Nagold in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein musste er abgeben. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

