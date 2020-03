Altensteig – Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen: 24-Jähriger leicht verletzt

Anzeige

Altensteig (ots) – Der Fahrer eines Audi war am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 362 von Altensteig kommend in Richtung Landkreis Freudenstadt unterwegs. Gegen 14:20 Uhr kam er alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schanzte über eine Betoneinfassung und landete schließlich zwischen gefällten Bäumen auf einem Erdhaufen. Durch den Unfall wurde der 24-jährige Fahrer leicht verletzt. An dem Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

