Altensteig – Auto überschlägt sich: 19-Jährige verletzt

Altensteig (ots) – Am Dienstagnachmittag hat sich bei Altensteig ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 19-jährige Opelfahrerin verletzt wurde.

Die 19-Jährige war gegen 14:45 Uhr auf der Landesstraße 348 von Wart kommend in Richtung Oberhaugstett unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baumstumpf stieß. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 19-Jährige musste vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, der Opel wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

