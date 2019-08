Altensteig- Banner beschmiert und beschädigt

Anzeige

Altensteig (ots) – Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 2. August bis zum 6. August Banner, die sich gegen die Ansiedlung von Wölfen richten. Die Banner, von denen zwei in Überberg, eines in Aichhalden und eines in Ettmannsweiler jeweils an den Ortsausgängen angebracht sind, wurden mit Farbe besprüht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altensteig, Telefon 07453 9320460, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4344695