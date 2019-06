Altensteig – Bei Grillfeier auf Gastgeber losgegangen

Anzeige

Altensteig (ots) – Bei einer Grillfeier in Altensteig-Berneck am Samstagabend missbrauchten zwei Männer offenbar die Gastfreundschaft eines Gartenbesitzers und verletzten diesen bei einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gerieten die Männer im Alter von 29 und 36 Jahren zunächst untereinander in Streit. Als der 48-jährige Gastgeber schlichten wollte, vereinten sich die Beiden und griffen den Gartenbesitzer an. Dieser stürzte dadurch einen zirka ein Meter tiefen Absatz herunter. In der Folge wurde er noch von einem der Männer kurzzeitig gewürgt. Er wurde dabei leicht verletzt. Beim Angriff gingen außerdem ein Stuhl und ein Treppengeländer zu Bruch. Beide Tatverdächtige hatten bei der Feier zuvor ordentlich dem Alkohol zugesprochen. Bei einem Alkoholtest wurden jeweils Werte um die 3 Promille angezeigt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Raphael Fiedler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4287101