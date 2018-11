Altensteig – Einbrecher entwenden kompletten Tresor

Anzeige

Enzkreis (ots) – Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Freitag gewaltsam

Zutritt über die Eingangstür in ein Geschäft in der Bahnhofsstraße in

Altensteig und entwendeten dabei einen Tresor, Tabakwaren sowie

Bargeld.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Diebe zwischen 18:35 Uhr und

07:50 Uhr in den Verkaufsraum. Im Inneren nahmen die Langfinger das

Diebesgut an sich und entwendeten in einen angrenzenden Büroraum den

Tresor. Nachdem die Diebe ihre Beute in Höhe von mehreren tausend

Euro an sich gebracht hatten, verschwanden sie schließlich wieder auf

dem gleichen Weg wie sie in das Gebäude eingedrungen waren.

Der Polizeiposten Altensteig bittet Zeugen oder Hinweisgeber die in

der besagten Nacht Beobachtungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 07453/9320460 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4130541