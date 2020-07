Altensteig – Einbruch in Schnellimbiss

Anzeige

Calw (ots) – In der Nacht auf Dienstag wurde in einen Schnellimbiss in der Poststraße eingebrochen. Der oder die Täter drangen, zwischen 23:30 und 05:00 Uhr gewaltsam durch ein Seitenfenster ein und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Calw unter 07051 161 3511 in Verbindung.

