Altensteig – Einbruch in Vereinsheim

Calw (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Vereinsheim in Altensteig-Überberg ein und hinterließen einen großen Sachschaden, während sich der Wert der entwendeten Gegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich bewegt.

Über ein aufgehebeltes Fenster drangen die Täter in das Vereinsheim ein und hebelten dort weitere Türen auf, um in den Getränke- und Kühlraum sowie in die Küche zu gelangen. Dabei entwendeten sie mehrere ältere Elektrogeräte. Der von den Dieben angerichtete Sachschaden von rund 3500 Euro übersteigt den eigentlichen Diebstahlsschaden von etwa 200 Euro erheblich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter 07452/93050 in Verbindung zu setzen.

