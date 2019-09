Altensteig- In Wettbüro eingebrochen

Anzeige

Altensteig (ots) – Ein bislang Unbekannter ist am Donnerstag gegen 4 Uhr trotz eingeschalteter Alarmanlage gewaltsam in ein Wettbüro in der Bahnhofstraße eingedrungen. Der Täter entwendete die Kasse samt Inhalt und eine Kamera. Ein Zeuge konnte den circa 170 bis 175 cm großen und mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleideten Mann zwar noch auf der Flucht mit seiner Beute beobachten aber nicht mehr einholen. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Altensteig, Telefon 07453 9320460, erbeten.

