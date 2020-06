Altensteig – Schulgebäude mit Sprühfarbe beschmiert

Anzeige

Altensteig (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, 12.06.2020, 17:00 Uhr und Samstag, 13.06.2020, 09:00 Uhr, besprühten Unbekannte die Fassade eines Schulgebäudes in Altensteig, in der Dorfer Straße.

Auf den Holzschindeln wurden mit roter Farbe zwei nichtssagende Schriftzüge angebracht. Um den ursprünglichen Zustand der Schindeln wieder herzustellen wird von einem Arbeitsaufwand in Höhe von rund 500 Euro ausgegangen.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452/9305-0 zu wenden.

