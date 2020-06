Altensteig – Sexueller Übergriff auf Frau, Zeugenaufruf

Anzeige

Altensteig (ots) – Am Montagabend ist eine 44-Jährige in einem Mehrfamilienhaus in der Wildbader Straße in Altensteig von einem noch Unbekannten sexuell angegangen worden.

Gegen 18:30 Uhr begegnete sie dem Mann im Bereich ihrer Wohnungstür. Nach einer Begrüßung fing der Unbekannte sogleich an, die Frau zu umarmen und zu küssen. Im weiteren Verlauf berührte er sie gegen ihren Willen an intimen Körperstellen. Die 44-Jährige konnte den Täter letztlich durch lautes Schreien und Wegstoßen zur Flucht bewegen. Es liegen Hinweise vor, dass der Täter der Geschädigten schon mehrmals aufgelauert haben könnte.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem circa 35 Jahre alten, zwischen 1,65-1,70 Metern großen Täter. Er soll dunkle krause Haare und einen dunklen Teint haben sowie einen Drei-Tage-Bart getragen haben. Weiter ist er von schlanker Statur und spricht Deutsch mit Akzent.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei entsprechenden Wahrnehmungen an den Kriminaldauerdienst unter 07231 1864444 zu wenden.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4632385 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4632385