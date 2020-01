Altensteig – Unfall mit leichtverletzter Person

Anzeige

Altensteig (ots) – Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am 21.01.2020 bei Altensteig-Wart ereignete.

Ein 25-jähriger Autofahrer beabsichtigte gegen 11:30 Uhr an der Einmündung Reute/ Neubulacher Straße nach rechts abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 22-Jährigen Lastwagenfahrers, welcher von Wart in Richtung Oberhaugstett fuhr. Dieser versuchte noch, durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu vermeiden, konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Nach der Kollision beider Fahrzeuge fuhr der Wagen des 25-Jährigen noch etwa 30 Meter weiter bis er in einem Feld zum Stehen kam. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

