Altensteig – Zwei leicht Verletzte bei Unfall

Altensteig (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag an der Einmündung der Kreisstraßen 4379/4339 bei Altensteig sind zwei Personen leicht verletzt worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 20-jährige VW-Fahrerin gegen 14:30 Uhr auf der Kreisstraße 4379 unterwegs, als sie die vor ihr befindliche Einmündung offenbar übersah. Sie fuhr in der Folge geradeaus über die Kreisstraße 4339 und kam in einer Böschung zum Stehen. Neben ihr erlitt ihre 19-jährige Beifahrerin ebenfalls Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 2.000 Euro.

Stefan Schuler, Polizeipressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

