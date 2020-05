Althengstett – Altmetall entwendet und Sonnenschirme beschädigt – Zeugen gesucht

Anzeige

Calw (ots) – Am Samstag zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie Altmetall in bislang noch unbekanntem Umfang und Wert durch einen unbekannten entwendet wurde. Ebenfalls wurden Metallstangen zweier Sonnenschirme einer dort befindlichen Gaststätte zerstört.

Das Altmetall befand sich in einem durch einen Ortsansässigen Verein aufgestellten Container in der Straße Am Schlaichdorn, im Ortsteil Neuhengstett.

Durch den Zeugen wird der Täter wie folgt beschrieben: großer, kräftiger Mann, etwa 40 Jahre alt, sprach dialektfreies deutsch und war mit einem Fahrrad unterwegs.

Weitere Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, unter 07051 161 3511 in Verbindung zu setzten.

