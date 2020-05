Althengstett – Bei Einbruch in Bäckerei Tresor entwendet

Anzeige

Althengstett (ots) – Von Samstag auf Sonntag wurde in eine Bäckerei in Althengstett eingebrochen, wobei die Täter neben Münzgeld auch den Tresor mitgenommen haben. Die Einbrecher haben sich am Hintereingang der Bäckerei im Himbeerweg zu schaffen gemacht und sind so in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in die Räumlichkeiten eingedrungen. Den 30 cm auf 30 cm großen Tresor haben sie samt Inhalt mit Bargeld und Schlüsseln aus der Verankerung gerissen. Mit ihrer Beute konnten sie unerkannt entkommen. Wer hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Calw unter 07051/161-3511 in Verbindung zu setzen.

