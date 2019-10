Althengstett- Einbruch in Gaststätte

Anzeige

Althengstett (ots) – In der Nacht zum Dienstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Gaststätte Im Mönchswasen indem sie ein Seitenfenster aufhebelten. In den Räumen durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entkamen mit Bargeld. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Althengstett, Telefon 07051 3243, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4396126