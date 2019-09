Althengstett – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Einbruch kam es am Sonntag zwischen 08:30 – 20:30 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Althengstett, bei dem Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet wurde.

Ein bislang unbekannte Täter verschaffte sich über das Küchenfenster Zutritt in die Erdgeschosswohnung. Dort durchwühlte er nahezu sämtliche Räume und nahm den aufgefundenen Schmuck an sich. Im Anschluss ging er auf seiner Beutetour über das Treppenhaus in die Dachgeschosswohnung. Vermutlich mit Hilfe eines Hebelwerkzeuges gelangte der Dieb über die Eingangstür in die Wohnung. Auch hier öffnete er ebenfalls Schränke sowie Schubladen. Nach ersten Angaben wurde aus der Wohnung jedoch nichts entwendet. Auch eine am Haus angrenzende Werkstatt wurde durch den Eindringling aufgesucht. Auf den ersten Blick des Eigentümers nahm der Dieb auch hier nichts an sich.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen die am Sonntag im Bereich der Gottlieb-Daimler-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07051/161250 zu melden.

