Althengstett – Fahrzeugscheibe beschÃ¤digt – Zeugen gesucht

Anzeige

Althengstett (ots) – Unbekannte haben in der Zeit von Montag auf Diensttagmorgen die Frontscheibe einer Sattelzugmaschine vermutlich mittels eines Nothammers beschädigt. Das Fahrzeug stand im besagten Zeitraum auf einem Firmengelände in der Carl-Benz-Straße in Althengstett. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 1610 entgegen.

Stefan Schuler, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4613037 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4613037