Althengstett/ Gechingen – Zwei Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Zweiradfahrern

Anzeige

Calw (ots) – Insgesamt zweimal musste das Polizeirevier Calw Verkehrsunfälle im Bereich Althengstett und Gechingen aufnehmen, in deren Folge drei Zweiradfahrer verletzt wurden.

Gegen 13:50 Uhr stand eine 37-jährige Hyndai-Fahrerin in der Gottlieb-Braun-Straße in Althengstett und wollte nach links auf die Landesstraße 183 einbiegen. Zeitgleich befuhr eine 51-jährige Motorradfahrerin den Kreisverkehr Bundesstraße 295, Ferdinand-Porsche-Straße, Landesstraße 183, um auf der Landesstraße weiter in Richtung Ostelsheim zu fahren. Als die Motorradfahrerin das abbiegende Fahrzeuge erblickte, leitete sie eine Vollbremsung ein und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, welche einer Behandlung in einem Krankenhaus bedurften. Zu einer Berührung der beiden Unfallbeteiligten kam es nicht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Gegen 16:15 Uhr fuhr ein 17-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer auf der Kreisstraße 4308/ Calwer Straße bei Gechingen einem vor ihm fahrenden 16-jährigen auf, der ebenfalls mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Beide stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die zwei jungen Männer mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren werden. An den beiden Kleinkrafträdern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4587682 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4587682