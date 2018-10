Althengstett- Kastenwagenfahrer verursacht Schaden und flüchtet

Anzeige

Althengstett (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer war am Dienstag zwischen 19.45 Uhr und 19.55 Uhr auf der Industriestraße unterwegs und wollte an der Kreuzung Industriestraße / Gottlieb-Braun-Straße vermutlich zu schnell nach links in Richtung Aral-Tankstelle abbiegen. Er schnitt den Einmündungsbereich und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallt er gegen einen Zaun, fuhr zunächst rückwärts auf die Gottlieb-Braun-Straße zurück und entfernt sich im Anschluss beschleunigt von der Unfallstelle in Richtung Aral-Tankstelle. Zeugen konnten den Vorfall beobachten und gaben an, dass es sich um einen weißen Iveco Kastenwagen der Firma Sixt Autovermietung mit Münchner Kennzeichen, besetzt mit einer männlichen Person, gehandelt habe. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 EUR. Vermutlich hat der Fahrer eine Firma im Industriegebiet beliefert. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Calw, Telefon 07051 1610, zu melden.

