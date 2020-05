Althengstett – Mit rund 2,8 Promille unterwegs

Anzeige

Althengstett (ots) – Mit rund 2,8 Promille war am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer in der Gottlieb-Braun-Straße unterwegs. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete den 60-Jährigen, welcher in unsicherer Fahrweise auffiel.

Beamte des Polizeireviers Calw konnten den Mercedes-Fahrer anhalten. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

