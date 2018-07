Althengstett- Niedergeschlagen und Geld entwendet

Althengstett (ots) – Nach einem Kneipenbesuch ist ein 19-Jähriger am Mittwoch gegen 23.30 Uhr mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der erheblich alkoholisierte Mann gab an, sich zu Fuß auf dem Heimweg befunden zu haben, als er in der Friedhofstraße von zwei Unbekannten einen Schlag versetzt bekommen habe. Dann sei ihm der Geldbeutel entwendet worden. Inzwischen konnte dieser ohne Geld und Scheckkarte wieder aufgefunden werden. Das Kriminalkommissariat Calw hat die Ermittlungen zu der Tat übernommen.

