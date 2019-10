Althengstett – Schwerer Verkerhsunfall auf der L 183

Anzeige

Calw (ots) – Ein Schwerverletzter sowie ein Sachschaden von rund 30.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Sonntag auf der Landesstraße 183 Höhe Althengstett ereignet hat.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr gegen 00:45 Uhr ein 19 Jahre alter Golf-Fahrer die Kreisstraße 4308 in Richtung L 183. Im Kreuzungsbereich möchte er diesen geradeaus in Richtung Althengstett passieren und übersieht dabei den von rechts kommenden VW Tiguan. Durch die Kollision gerät das Fahrzeug des 56-jährigen Tiguan-Fahrers ins Schleudern und kommt entgegen der Fahrtrichtung auf seinem Fahrstreifen zum Entstand. Das Gefährt des Unfallverursachers geriet ebenfalls ins Schleudern und prallte in der Folge mit einem Ampelmasten zusammen. Dabei wurde die 18-jährige Beifahrerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

