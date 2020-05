Althengstett – Unfallflucht: Weißer Kleinwagen gesucht

Anzeige

Althengstett (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagabend in Althengstett zugetragen hat, ermittelt nun das Polizeirevier Calw.

Der Fahrer eines BMW war kurz vor 20:30 Uhr in der Industriestraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs, als ihm auf Höhe des Rappenäckerwegs ein weißer Kleinwagen mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Der Kleinwagen fuhr dabei immer weiter auf die Straßenseite des BMW-Fahrers, sodass jener letztlich nach links lenkte, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Infolge des Ausweichmanövers stieß der BMW daraufhin gegen eine Mauer links neben der Straße. Der weiße Kleinwagen fuhr, ohne anzuhalten, rechts am BMW vorbei und davon. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Am BMW entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen, insbesondere solche, die Angaben zu dem gesuchten Kleinwagen oder dessen Fahrer machen können, darum, sich unter der Rufnummer 07051 1613511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4595371 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4595371