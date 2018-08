Althengstett – Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht

Anzeige

Calw (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 13:00 und 17:00 Uhr, über die Balkontür in ein Wohnhaus in der Riedstraße in Althengstett einzubrechen. Es konnten Hebelspuren an der Balkontür aufgefunden werden. Den Tätern gelang es jedoch nicht in das Gebäudeinnere zu gelangen. Nach dem Einbruchsversuch ergriffen die Täter die Flucht.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Kriminaldauerdienst gerne telefonisch, unter 0721/666-5555, entgegen.

