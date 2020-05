Anzeige

Knittlingen Enzkreis (ots) – Am Samstag, gegen 16.20 Uhr, befuhr der 75jährige Fahrer eines Opel Corsas die Bundesstraße 35 von Bretten in Richtung Knittlingen. Etwa 200 Meter vor Einfahrt zur Stuttgarter Straße geriet er plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 32jähriger Fahrer eines Volvos konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Der Corsa kam dann im weiteren Verlauf komplett nach links von der Straße ab und geriet auf einen Grünstreifen neben der Fahrbahn. Erst nach etwa 100 Meter kam sein Fahrzeug zum Stehen. Der 75jährige blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Gegenüber dem Volvofahrer gab der Mann an, dass er am Steuer eingeschlafen sei. Er wird jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige gebracht.

