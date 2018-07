Appenweier, A 5 – Urlaubsfahrt abrupt beendet

Appenweier (ots) – Der Urlaub einer fünfköpfigen Familie hat heute Mittag auf der A 5 unweit der Anschlussstelle Appenweier sein Ende gefunden, bevor er überhaupt begonnen hatte. Der angehängte Wohnwagen der Reisenden fing kurz nach 12 Uhr aus unbekannter Ursache Feuer und hat zu einer kurzfristigen Vollsperrung der A 5 in Richtung Süden geführt. Ein Verkehrsteilnehmer hat die in Urlaubsstimmung befindliche Familie auf austretenden Qualm aus der Dachluke des Campingwagens aufmerksam gemacht. Gerade noch rechtzeitig konnte der Caravan abgehängt werden, bevor dieser komplett ein Opfer der Flammen wurde. Eine im Wohnanhänger transportierte Gasflasche flog durch die Hitzeentwicklung in die Luft, sodass der Wohnwagen letztlich nur noch in Schutt und Asche lag. Verletzte sind nach aktuellen Erkenntnissen glücklicherweise keine zu beklagen. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich von etwa 25.000 Euro bewegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern hatten den Brand kurz vor 13 Uhr abgelöscht. Gegen 12.40 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt werden. Ab circa 13.10 Uhr waren zwei Fahrspuren für den Reiseverkehr wieder freigegeben. Der Rückstau weitete sich über die Raststätte Renchtal hinaus aus.

