Appenweier, A5 – Fahrbahn nach Kollision gesperrt

Anzeige

Appenweier (ots) – Aktuell ist die Fahrbahn der A5 in Richtung Norden auf Höhe Appenweier gesperrt. Gegen 11:10 Uhr kam es hier zum Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und drei weiteren Fahrzeugen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurde eine Person leicht verletzt und befindet sich derzeit in medizinischer Behandlung. An der Anschlussstelle Appenweier wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei weist aus aktuellem Anlass darauf hin, die Rettungsgasse freizuhalten. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4645149 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4645149