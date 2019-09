Appenweier – Aufgefahren und gestürzt

Anzeige

Appenweier (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 4.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend. Der 16 Jahre alte Lenker eines Rollers war gegen 22 Uhr auf der B3 in Richtung Renchen unterwegs, als er an der Abzweigung nach Urloffen abbiegen wollte, die Ausfahrt zu spät erkannte und dann abbremste. Der dahinter fahrende Zweirad-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr mit seiner Honda auf. Während die beiden Fahrzeugführer sich beim folgenden Sturz leichte Verletzungen zuzogen, blieb der Sozius auf der Honda unverletzt. /ma

