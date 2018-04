Appenweier – Berauscht am Steuer

Appenweier (ots) – Der 29 Jahre alte Lenker eines Citroen steuerte seinen Wagen am Dienstagmorgen vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln über die A5. Im Zuge einer Kontrolle an einer Tank- und Rastanlage in Appenweier zeigte ein Schnelltest ein positives Ergebnis auf THC. Die im Anschluss durchgeführte Blutentnahme soll nach deren Auswertung Genaueres zutage bringen. Unter anderem muss der Endzwanziger mit einem mehrwöchigen Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3912881