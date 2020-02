Appenweier – Betrunken in den Grünstreifen

Anzeige

Appenweier (ots) – Mit mutmaßlich über 2,5 Promille Alkohol im Blut, wollte am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr ein Lkw-Fahrer an der Autobahnanschlussstelle Appenweier auf die Autobahn in Fahrtrichtung Norden einfahren. Vermutlich infolge seiner Alkoholisierung kam er im Kurvenbereich der Auffahrt von der Fahrbahn ab und erst nach dem Überfahren mehrerer Gebüsche und Hecken im Grünstreifen zum Stillstand. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg behielten den Führerschein nach einem Atemalkoholtest und der Entnahme einer Blutprobe ein. Am Lastwagen entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Der angerichtete Flurschaden beträgt circa 2.000 Euro. Den Berufskraftfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4512217 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4512217