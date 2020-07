Appenweier – Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung

Anzeige

Appenweier (ots) – Nach einem Vorfall am Mittwochabend auf der Landstraße in Zimmern, haben mittlerweile die Beamten des Polizeipostens Appenweier die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 22 Uhr bog eine Autofahrerin, von der Kirchstraße kommend, nach links auf die Straße `Landstraße´ in Richtung Appenweier ein. Unmittelbar danach fuhr ihr offenbar ein noch unbekannter Mercedesfahrer von hinten dicht auf und überholt das Fahrzeug der Frau noch in der Ortschaft. Währenddessen soll er die Fahrzeugführerin mit erhobenem Mittelfinger beleidigt und nach dem Wiedereinscheren vor ihr stark abgebremst haben. Dadurch zwang er die 26 Jahre alte und schwangere Frau zu einer Gefahrenbremsung, um einen Unfall zu verhindern. Nachdem der Unbekannte wieder beschleunigte, soll er sein Fahrzeug erneut bis zum Stillstand abgebremst und die Frau zum wiederholten Stopp genötigt haben. Nachdem der Mercedesfahrer abermals die beleidigende Geste zeigte, fuhr er in Richtung Appenweier weg. Mit Schmerzen im Bauch wandte sich die Autofahrerin kurze Zeit später an die Polizei, die nun Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet hat.

/rs

