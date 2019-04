Appenweier – Fahrzeugbrand

Anzeige

Appenweier (ots) – Am heutigen Nachmittag, gegen 16:10 Uhr, wurde über Polizeinotruf mitgeteilt, dass in Appenweier in der Nesselrieder Straße zwischen einem Haus und einem Schopf ein Pkw brennen würde. Der Sachverhalt bestätigte sich vor Ort. Die Feuerwehren Urloffen und Renchen konnten ein vollständiges Übergreifen der Flammen des Fahrzeugbrandes auf das Wohngebäude und einen Holzschuppen verhindern. An der Gebäudefassade, dem Schuppen und dem betroffenen Fahrzeug, einem Opel, Vectra, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Durch die starke Rauchentwicklung erlitt eine Frau eine Rauchgasvergiftung und musste in ein umliegendes Klinikum eingeliefert werden. Aufgrund der vom Polizeiposten Appenweier durchgeführten Ermittlungen muss als Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen werden.

/FDR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 21 0

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4255796