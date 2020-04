Appenweier – Hochsitz in Flammen

Anzeige

Appenweier (ots) – Ein Raub der Flammen wurde am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr ein Hochsitz im Bereich der Hitzgutstraße. Ein Zeuge unterrichtete die Polizei telefonisch von dem Brandgeschehen. Beim Eintreffen der Streife des Polizeireviers Kehl stand der Hochsitz im Vollbrand. Er wurde durch die Feuerwehr Appenweier gelöscht. Die Ermittlungen der Polizei zur Schadenshöhe und möglichen Brandursache dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07805 9157-0 an die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Appenweier zu wenden. /ag

