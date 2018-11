Appenweier – Mit Rad fahrendem Kind kollidiert

Anzeige

Appenweier (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem radfahrenden Kind und einem Auto kam es am Dienstagabend entlang der Ortenauer Straße. Ein 10-jähriger Radler befuhr hierbei gegen 18:15 Uhr den dort parallel verlaufenden und an der Straße „Im See“ endenden Radweg. Offenbar ohne anzuhalten fuhr der junge Radfahrer weiter und stieß mit dem Mercedes eines zu diesem Zeitpunkt dort einbiegenden 30-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge schwer verletzt und musste in das Offenburger Klinikum gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

