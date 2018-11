Appenweier, Nußbach, Durbach – Dreiste Diebestour

Anzeige

Appenweier, Nußbach, Durbach (ots) – Ein noch unbekannter Dieb hat in den frühen Freitagmorgenstunden sein Unwesen in Appenweier, Nußbach und Durbach getrieben. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Langfinger zunächst einen in Appenweier abgestellten Motorroller geschnappt und hat sich danach mit dem Gefährt nach Nußbach in die Bachstraße begeben. Dort tauschte der Zweiradfahrer sein Gefährt gegen einen mit steckendem Schlüssel abgestellten Opel Astra. Da der Fahrzeugwechsel dort jedoch nicht unbemerkt blieb, fahndeten nun mehrere Streifenbesatzungen nach dem zwischenzeitlich Flüchtenden. Anwohner waren gegen 3.45 Uhr durch verdächtige Geräusche und quietschende Reifen aus dem Schlaf gerissen worden und hatten den Notruf gewählt. Nachdem sich die Spur des Autos für die Dauer einer halben Stunden verloren hatte, fiel der Wagen einer Streifenbesatzung kurz vor 4.30 Uhr im Gegenverkehr bei Durbach auf. Einem umgehend eingeleiteten Wendemanöver der Polizisten folgte dann die Gewissheit, dass sich der Gesuchte zu Fuß aus dem Staub gemacht hatte. Der Opel wurde beschädigt und verlassen im Graben neben der Straße ´Heimbach´ aufgefunden, wo der Fahrer nach dem Erkennen der nahenden Polizisten die Kontrolle verloren haben dürfte. Während die Spurensicherungsarbeiten noch andauern, haben die Beamten des Polizeipostens Oberkirch Ermittlungen wegen mehrfachen Diebstahls aufgenommen. Der verursachte Sachschaden dürfte über 1.500 Euro betragen. Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass der Gesuchte gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen und auch in der Nähe derselben abgelegten Schlüsseln Ausschau hält. Wenn eine ´Spritztour´ mangels Schlüssel unmöglich ist, werden die offenen Karossen nach Wertsachen durchsucht. /pb

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4117651