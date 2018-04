Appenweier – Steine geworfen?

Appenweier (ots) – Der 40 Jahre alte Lenker des Wagens befuhr gegen 10 Uhr die A5

zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern, als es in der

Nähe von Urloffen, kurz nach der Brücke „Mattenstraße“ einen lauten

Knall gab. Das Glasdach des Autos zerbrach in viele Kleinteile,

welche auch zwei dahinterfahrende Fahrzeuge beschädigten. Der

insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 8.000 Euro.

Zuvor habe der 40-Jährige eine Person auf der Brücke gesehen. Schon

am Vortag hatte ein Zeuge beobachtet, wie eine Person kleine

Steinchen von einer Autobahnbrücke zwischen Legelshurst und Urloffen

geworfen hatte. Zu einem Schaden kam es hierbei nicht. Nun suchen die

ermittelnden Beamten Zeugen, welche etwas beobachtet haben. Diese

werden gebeten sich unter der Nummer 07223/808470 mit den Beamten des

Autobahnpolizeireviers in Bühl, in Verbindung zu setzen. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3912388