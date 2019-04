Appenweier – Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Anzeige

Appenweier (ots) – Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurde am frühen Mittwochmorgen einem 52 Jahre alten Volkswagenfahrer zum Verhängnis. Eine genauere Überprüfung des Mannes kurz vor 1 Uhr in der Landstraße ergab, dass dieser mit deutlich über einem Promille am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Neben dem Autoschlüssel und seinem Führerschein musste er auch Blut abgeben.

