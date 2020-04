Appenweier, Urloffen – Mit E-Mobil gestürzt

Anzeige

Appenweier (ots) – Ein 81 Jahre alter Lenker eines Senioren-Mobils hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in der Hauptstraße verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann auf Höhe der Einmündung zur Straße „Im Ettenbach“ die Fahrbahn überqueren und kollidierte hierbei mit dem Heck eines Opel. Durch den Aufprall kippte das Elektromobil zur Seite. Der Senior wurde im Anschluss zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

