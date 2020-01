Appenweier- Von der Fahrbahn abgekommen

Anzeige

Appenweier (ots) – Die 20 Jahre alte Fahrerin eines Ford verlor am Sonntagnachmittag die Kontrolle über ihren Wagen und kam rechts von der Fahrbahn ab. Die Dame befuhr gegen 15:30 Uhr die B3 von Appenweier kommend in Richtung Offenburg, als sie nach einem Kreisverkehr vermutlich aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Die Fahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4496943 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4496943