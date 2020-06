Appenweier, Zimmern – Zwei Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Anzeige

Appenweier, Zimmer (ots) – Nach einem Unfall am Dienstagmorgen mussten die beiden beteiligten Autofahrer vom Rettungsdienst mit teils schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die hierdurch stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt; sie dürften nicht mehr reparabel sein, wobei sich der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro belaufen dürfte. Ein 79 Jahre alter BMW-Fahrer hat nach bisherigen Erkenntnissen an der Kreuzung des Römerwegs zum Schwabweg die Vorfahrt einer herannahenden Skoda-Lenkerin missachtet, was letztlich kurz nach 10 Uhr zur Kollision führte. Die beiden Fahrzeuge wurden durch den heftigen Zusammenprall von der Straße abgewiesen und kamen abseits der Fahrbahn zum Stillstand. Während die 17 Jahre alte Skoda-Fahrerin hierbei schwere Verletzungen davongetragen hat, dürfte der mutmaßliche Unfallverursacher mit leichteren Blessuren davongekommen sein. Einsatzkräfte der Feuerwehr Appenweier unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

