Appenweier – Zusammenstoß

Appenweier (ots) – Der 51-jährige Fahrer eines Mercedes missachtete nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntagmorgen beim Abbiegen vom Hohenrainweg in die Straßburger Straße die Vorfahrt eines 19-jährigen Mazda-Fahrers, weshalb es kurz vor 0:30 Uhr zu einem Zusammenstoß kam. Verletzt wurde Glücklicherweise niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Reparaturschaden von ungefähr 15.000 Euro.

