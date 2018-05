Appenweier – Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Appenweier (ots) – Zwei Leichtverletze und etwa 5.000 Euro Sachschaden müssen nach einem Verkehrsunfall am heutigen Vormittag auf der Nesselrieder Straße bilanziert werden. Ein 80 Jahre alter Autofahrer war dort mit seinem VW in Richtung Nesselried unterwegs, als er kurz vor 11 Uhr aus noch unklarer Ursache mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Toyota kollidierte. Durch den Aufprall zogen sich der Senior und seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin leichte Verletzungen zu.

