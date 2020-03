Au am Rhein – Fahrradfahrerin schwer verletzt

Anzeige

Au am Rhein (ots) – Nach einem Zusammenprall zwischen einer Fahrrad- und einer Autofahrerin in der Würmersheimer Straße, musste die 44 Jahre alte Radlerin am Montagnachmittag mit einem Rettungswagen und schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen wollte die Velo-Lenkerin gegen 16:15 Uhr, kurz vor der Zufahrt zu einem Lebensmittelmarkt, nach links abbiegen und prallte hierbei gegen die Beifahrerseite eines neben ihr befindlichen Honda. Die 60-jährige Honda-Fahrerin war gerade in Begriff, links an der Radlerin vorbeizufahren. Die 44-Jährige wurde durch die Kollision über den Kotflügel und die Motorhaube auf die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert; sie trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Der Sachschaden am Fahrrad und Auto wird auf rund 4.400 Euro geschätzt. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4542486 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4542486