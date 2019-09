Au am Rhein – Gestürzt

Anzeige

Au am Rhein (ots) – Eine Fahrradfahrerin wurde bei einem Sturz am Donnerstagmorgen in der Rheinstraße schwer verletzt. Die 75-Jährige bog kurz vor 10 Uhr in die Lammstraße ein. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Velo und stürzte. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/ya

