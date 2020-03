Au am Rhein – Rauchentwicklung

Anzeige

Au am Rhein (ots) – Ein vermeintlicher Brand hat sich am Sonntagabend in der Rheinstraße lediglich als starke Rauchentwicklung infolge vergessenen Essens auf dem Herd erwiesen. Der Bewohner eines Mehrparteienhauses hatte durch sein Missgeschick gegen 19:30 Uhr einen Feuerwehr-, Rettungsdienst und Polizeieinsatz ausgelöst und wurde von einem alarmierten Notarzt untersucht. Zu Schaden kam letztlich niemand.

/wo

