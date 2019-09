Au am Rhein – Über die Motorhaube

Anzeige

Au am Rhein (ots) – Der Sturz über eine Motorhaube führte am Montagvormittag zu leichten Verletzungen eines Pedelec-Lenkers. Der 52-Jährige befuhr gegen 11 Uhr die Gartenstraße, als er die Waldstraße queren wollte und hierbei den vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden, VW eines 21-Jährigen übersah. Die durch die folgende Kollision zugezogenen Verletzungen des Zweirad-Lenkers wurden von hinzugerufenen Rettungskräften behandelt. Der entstandene Sachschaden an Pedelec und Volkswagen wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. /ma

